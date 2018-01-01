Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Адриано: Слов о том, что именно хочу выступать за сборную Украины, – не было

Комментариев: 0
Бразильский форвард рассказал о возможности выступления за сборную Украины.
Луис Адриано
Луис Адриано
Getty Images

Нападающий московского Спартака Луис Адриано рассказал, что не заявлял о желании выступать за сборную Украины и поделился мнением о донецком Шахтере.

– Когда вы были в Шахтере, то еще до своего первого вызова в сборную Бразилии сказали, что с радостью бы выступили за сборную Украины. Тогда что-то не получилось. Почему?

– На самом деле все было не так. Меня журналист спросил – точно так же, как вы сейчас, – хотел бы я играть за украинскую сборную. Я ответил: "Никаких проблем". Но слов о том, что именно хочу выступать за Украину, – не было.

– А болельщики говорили, что Луису Адриано надо упасть в ноги и молить, чтобы он стал играть за сборную Украины.

– Мне приятно, что так говорили. Но видите – в результате за Украину так и не сыграл.

– Наверняка в Шахтере осталась частичка вашей души. Сильно переживаете из-за того, что сейчас происходит с клубом?

– Очень жаль, что Шахтер не может проводить домашние матчи на своем стадионе. Атмосфера на арене придавала команде дополнительную силу.

Я слежу за Шахтером, поддерживаю отношения с некоторыми бразильцами, остался болельщиком донецкого клуба. Но, даже несмотря на то, что команда выступает не на своем поле, она все равно играет прекрасно – даже в Лиге чемпионов, – сказал Адриано в интервью Спорт-Экспресс.

Ранее сообщалось, что Селезнев пожелал удачи сборной Украины.

Отметим, что товарищеская встреча Украина – Саудовская Аравия состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Луис Адриано, Спартак, сборная Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь