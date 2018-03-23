Селезнев пожелал удачи сборной Украины
Форвард сборной Украины поддержал команду Андрея Шевченко перед матче с Саудовской Аравией.
Нападающий турецкого Акхисара Евгений Селезнев на мартовские матчи сборной вызов не получил, однако будет внимательно следить за играми команды Андрея Шевченко.
Селезнев разместил в одной из соцсетей архивное фото с матча за сборную Украины, пожелав удачи национальной команде в товарищеском поединке против Саудовской Аравии.
"Удачи сегодня, парни!", – написал Евгений на странице в Instagram.
Отметим, что товарищеская встреча Украина – Саудовская Аравия состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.
Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.
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