Селезнев пожелал удачи сборной Украины

Форвард сборной Украины поддержал команду Андрея Шевченко перед матче с Саудовской Аравией.

Нападающий турецкого Акхисара Евгений Селезнев на мартовские матчи сборной вызов не получил, однако будет внимательно следить за играми команды Андрея Шевченко.

Селезнев разместил в одной из соцсетей архивное фото с матча за сборную Украины, пожелав удачи национальной команде в товарищеском поединке против Саудовской Аравии.

"Удачи сегодня, парни!", – написал Евгений на странице в Instagram.

Удачи сегодня парни💪💪💪💪⚽️⚽️⚽️ Допис, поширений Ievgen Seleznev (@e_seleznev) 22 Бер 2018 р. о 11:18 PDT

Отметим, что товарищеская встреча Украина – Саудовская Аравия состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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