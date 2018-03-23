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Селезнев пожелал удачи сборной Украины

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Форвард сборной Украины поддержал команду Андрея Шевченко перед матче с Саудовской Аравией.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
Getty Images

Нападающий турецкого Акхисара Евгений Селезнев на мартовские матчи сборной вызов не получил, однако будет внимательно следить за играми команды Андрея Шевченко.

Селезнев разместил в одной из соцсетей архивное фото с матча за сборную Украины, пожелав удачи национальной команде в товарищеском поединке против Саудовской Аравии.

"Удачи сегодня, парни!",  написал Евгений на странице в Instagram.

 

Удачи сегодня парни💪💪💪💪⚽️⚽️⚽️

Допис, поширений Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

Отметим, что товарищеская встреча Украина – Саудовская Аравия состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: Евгений Селезнев, сборная Украины, сборная Саудовской Аравии, товарищеский матч, футбол
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