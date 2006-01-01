Проверь себя: помнишь ли ты состав Украины в матче с Саудовской Аравией в 2006 году

Последняя встреча сборных случилась на чемпионате мира 2006 года в Германии.

Сборная Украины сегодня, 23 марта, в Марбелье сыграет товарищеский матч против сборной Саудовской Аварии.

Последняя и пока единственная встреча команд случилась на чемпионате мира 2006 года, когда украинская сборная разгромила соперника со счетом 4:0.

Проверь себя, помнишь ли ты состав Украины в том матче? Фактически с запасными это была заявка сборной на чемпионате мира.

Для запуска нажми "Play Quiz" и в отведенном поле заполняй фамилии футболистов на русском. У тебя есть всего 5 минут времени.

Отметим, что товарищеский матч между сборными Украины и Саудовской Аравии состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча.

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