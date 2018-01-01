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Шахтер усилится юным бразильским хавбеком – СМИ

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Донецкий Шахтер подпишет предварительный контракт с 19-летним полузащитником Сан-Паулу.
Маркиньос Сиприано
Маркиньос Сиприано
Yahoo Esportes

Донецкий Шахтер близок к подписанию 19-летнего полузащитника бразильского Сан-Паулу Маркиньоса Сиприано.

Как сообщает ресурс UOL Esporte, в скором времени хавбек заключит предварительный контракт с "горняками". Отмечается, что у Сиприано заканчивается соглашения с Сан-Паулу в середине сентября, после чего он перейдет в Шахтер на правах свободного агента. Контракт футболиста с чемпионами Украины будет рассчитан на четыре года.

Также сообщается, что после того, как футболист сказал боссам Сан-Паулу о том, что не собирается подписывать новый контракт с клубом, он был сослан в дубль. К слову, на счету Соприано лишь один матч.

Ранее сообщалось, что Тайсона и Бернарда не устраивает уровень чемпионата Украины. Также Фред заявил, что хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. 

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Теги: футбол, Шахтер, Сан-Паулу, Маркиньос Сиприано
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