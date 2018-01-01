Кравец: В сборной есть новшества, привыкаем к тому, как нужно играть

Артем Кравец прокомментировал подготовку сборной Украины к контрольным матчам против Саудовской Аравии и Японии.

Форвард сборной Украины Артем Кравец поделился эмоциями от подготовки к товарищеским спаррингам против Саудовской Аравии и Японии.

"Хорошая погода, хорошее настроение. Конечно, хочется тренироваться после холода.

Есть какие-то новшества, поэтому сейчас больше сосредоточились и привыкаем к тому, как нам нужно играть", – отметил Кравец в комментарии пресс-службе ФФУ.

Напомним, что сборная Украины в пятницу, 23-го марта, сыграет против сборной Саудовской Аравии. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени. Также 27-го марта, во вторник, "сине-желтые" померяются силами с японцами.

Ранее Евгений Коноплянка заявил, что всем бы хотелось сыграть против топ-сборных, однако матчи против Саудовской Аравии и Японии также должны быть интересными.

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