Украинская молодежка обыграла сверстников со Словении в результативном матче

Молодежная сборная Украины провела генеральную репетицию перед матчем с англичанами в рамках квалификации к чемпионату Европы.

Сборная Украины U-21 провела спарринг против сверстников со Словении в преддверии отборочного матча на чемпионат Европы-2019 c командой Англии.

"Сине-желтые" сумели открыть счет в середине первого тайма. После удара Александра Зубкова голкипер словенцев отбил мяч на ногу Станиславу Беленькому, который не сплоховал, отправив сферу в сетку.

В концовке первой половины игры убойный момент имели футболисты сборной Словении. Милан Тучич не удачно замкнул дальнею стойку, пустив мяч выше перекладины, а ведь до ворот было не больше одного метра. Правда, нападающий уже в дополнительное к первому тайму время сумел-таки исправится, сравняв счет в матче.

Во второй половине встречи сборной Украины вновь удалось выйти вперед. Александр Пихаленок откатил под удар Ивану Зотько, который расстрелял голкипера словенцев с пределов штрафной площади – 2:1.

Уже под занавес игры подопечные Александра Головка в третий раз огорчили голкипера, а вместе с тем и оборону сборной Словении. На 79-й минуте игры Артем Довбик принял мяч в пределах штрафной и вторым касанием отправил "кожаного" в ближний угол, засветив на табло счет 3:1.

Словенцы сумели сразу же ответить, забив второй свой мяч на 82-й минуте, тем самым установили окончательный счет – 2:3.

Словения U-21 – Украина U-21 2:3

Голы: Тучич, 45+1, Крамарич, 82 – Беленький, 25, Зотько, 59, Довбык, 79.

Украина U-21: Безрук (Маханьков, 46) – Кирюханцев (Лучкевич, 46), Лукьянчук, Зотько, Чеберко (Кравец, 60) – Пихаленок, Вакулко (Цымбалюк, 74) – Лунев (Гуцуляк, 46), Зубков, Швед (Третьяков, 46) – Беленький (Довбык, 46).

Отметим, что матч молодежной сборной Украины против англичан состоится во вторник, 27-го марта, в городе Шеффилд. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

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