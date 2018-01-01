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Ребров: У Хачериди был конфликт со всеми тренерами

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Экс-тренер Динамо Сергей Ребров рассказал о конфликте Евгения Хачериди с киевлянами.
Евгений Хачериди и Сергей Ребров
Евгений Хачериди и Сергей Ребров
ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров несмотря на то, что трудится в Саудовской Аравии, следит за событиями в чемпионате Украины и знает о конфликте своего бывшего подопечного Евгения Хачериди с Динамо.

"Так у него был конфликт со всеми тренерами. Просто сейчас это очень сильно обострилось. Наверное, Женя должен, прежде всего, в себе разобраться и расставить приоритеты, о чем я ему ранее тоже говорил.

Это хороший, качественный футболист. Я всегда это говорил. Но, к сожалению, этот игрок думает в большей мере о себе и сейчас это подтверждается", - отметил Ребров в интервью Вести.

Ранее сообщалось, что Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с первой командой.

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Теги: Евгений Хачереди, Динамо Киев, Сергей Ребров, футбол
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