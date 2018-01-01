Шевченко: Ситуация с Хачериди не отразится на нашем интересе к нему

Наставник сборной Украины рассказал, почему не вызвал Евгения Селезнева и насколько мотивирован Евгений Хачериди.

"Я говорил с Женей (Селезневым – ред.). Он сейчас в прекрасной форме. Мы его очень хорошо знаем: это возрастной игрок, давно играет в сборной. Я объяснил ему, что хотел вызвать больше молодых исполнителей. В моем списке было несколько, один из них – Яремчука – я вызвал, но он травмировался. Чтобы не дергать Женю, я ему объяснил, что мы следим за ним. У нас две товарищеские встречи, и где, как не в контрольных поединках я лучше дам шанс футболистам, на позициях которых мы должны добавить. Такова моя позиция", – рассказал Андрей Шевченко в интервью uain.press

"Вызовы сборников мы делали более десяти дней назад. Я смотрел его игры (Хачериди – ред.). Кроме поединков, где был дисквалифицированный, он в большинстве принимал участие. У нас были отличные индикаторы по нему. Хачериди – игрок национальной сборной, мы на него рассчитываем. Ситуация, которая случилась с ним, ни каким образом не отобразиться на наш интерес к нему. Клубные вопросы – это вопросы, которые ему нужно решить. Мы его вызвали до этого момента. Сейчас Женя приехал сюда, посмотрим на его состояние. Он потренируется, а после решим – будет играть или нет", – добавил наставник сборной Украины.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко в ближайшую неделю проведут два контрольных спарринга с участниками ЧМ-2018. Сперва Украина сыграет с Саудовской Аравией (23 марта), а после – с Японией (27 марта).

Ранее Александр Зинченко рассказал о подготовке команды к матчу против Саудовской Аравии.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!