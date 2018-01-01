Шевченко: Финальную точку в тренировках ставлю я, без меня ничего не делается

Андрей Шевченко рассказал о дисциплине в команде и мотивации футболистов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что быть больше менеджером, чем тренером для него - приятный комплемент и объяснил, почему запрещает игрокам пользоваться телефонами в столовой.

Мне приятно слышать, что меня больше считают менеджером, чем тренером сборной. Сегодня термины "тренер" и "менеджер" объединяются в одно. Когда так говорят, мне делают комплимент. Поэтому спасибо. Комплимент в том смысле, что меня сравнивают с менеджером. Однако все тренировки, программы и подготовительная часть за мной. У меня есть помощники, которые дают мне информацию, а потом я принимаю решение. Финальную точку ставлю я, поэтому без моего согласия ничего не делается.

Если я буду видеть, что игрок не тренируется как положено, когда ему предоставляется шанс, а он не использует его, потому что не мотивирован, не хочет бороться за свое место в составе, такому футболисту нет места в национальной сборной.

Телефон и так постоянно с футболистами. Обед или ужин - это процесс общения. Мы не так часто собираемся, чтобы в течение этих 10-15 минут пользоваться телефоном, смотреть новости или еще что. У нас время ограничено. А так они пообщаются друг с другом без телефонов и лишнего отвлечения.

Футболисты редко бездельничают. В таких случаях я делаю замечания. Но это бывает редко, потому что игроки очень серьезные. Я прошу, всегда напоминаю, чтобы футболисты придерживались дисциплины. Это больше уважение друг к другу. Придите, пообщайтесь, уделите партнерам 15-20 минут во время завтрака, обеда и ужина", - рассказал Шевченко в интервью Украинскому Интересу.

Напомним, сборная Украины находится на тренировочном сборе, в рамках которого команда встретится с Саудовской Аравией и Японией.

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