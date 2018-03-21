Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Алиев победил в своем первом матче в качестве тренера

Комментариев: 0
Хмельницкий, который возглавляет экс-игрок Динамо, в товарищеском матча обыграл любителей с Теребовли.
Александр Алиев
Александр Алиев
ye.ua

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев отпраздновал победу в своем дебютном матче в качестве главного тренера ФК Хмельницкий, который он возглавил на прошлой неделе.

ФК Хмельницкий в товарищеском матче со счетом 3:1 обыграл Ниву из Теребовли, которая занимает шестое место в чемпионате Украины среди аматоров в группе 1, и опережает команду Алиева на три позиции и три очка.

"Главное – выиграли. И все нормально. Результатом доволен, но где-то чуть-чуть недоволен качеством игры", – признался Алиев.

"Ну, первая игра, ничего, есть еще над чем работать. Будем работать до первого официального матча, чтобы не повторялись те ошибки, которые сегодня допускали. Самое главное, что ребята слышат, понимают то, что я от них требую. Это самое главное".

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Александр Алиев, тренер, Хмельницкий, товарищеский матч, видео, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь