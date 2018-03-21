Алиев победил в своем первом матче в качестве тренера

Хмельницкий, который возглавляет экс-игрок Динамо, в товарищеском матча обыграл любителей с Теребовли.

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев отпраздновал победу в своем дебютном матче в качестве главного тренера ФК Хмельницкий, который он возглавил на прошлой неделе.

ФК Хмельницкий в товарищеском матче со счетом 3:1 обыграл Ниву из Теребовли, которая занимает шестое место в чемпионате Украины среди аматоров в группе 1, и опережает команду Алиева на три позиции и три очка.

"Главное – выиграли. И все нормально. Результатом доволен, но где-то чуть-чуть недоволен качеством игры", – признался Алиев.

"Ну, первая игра, ничего, есть еще над чем работать. Будем работать до первого официального матча, чтобы не повторялись те ошибки, которые сегодня допускали. Самое главное, что ребята слышат, понимают то, что я от них требую. Это самое главное".

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