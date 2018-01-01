Коноплянка: Всем бы хотелось сыграть против Бразилии, Испании или какой-то там Франции

Евгений Коноплянка заявил, что получает удовольствия, выходя на поле в футболке сборной Украины.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметил, что хотел бы сыграть против топ-сборных, однако матчи с Саудовской Аравией и Японие также должны быть интересными.

"Всем бы хотелось сыграть со сборной Бразилии, Испании или какой-то там Франции. Всем хочется поиграть против хороших команд, проверить себя. Но то, что мы играем против Японии, тоже интересно. Я впервые буду играть против них, так же как и против Саудовской Аравии.

Я рад просто находиться в сборной. Если мне дадут шанс выйти на поле, поверьте, для меня это огромное удовольствие. Я всегда буду пользоваться этим шансом и не собираюсь его транжирить.

Травма Ярмоленко? Андрей, наверное, первый раз пропускает сбор, поэтому без него как-то не представляешь сборную. Конечно, его будет не хватать.

У нас есть достаточно молодых игроков, которые могут закрыть любую позицию, и это касается не только Андрея Ярмоленко, но и меня, и других игроков. И это хорошо, что у каждого есть конкуренция, это не дает никому расслабиться, так что это очень большой плюс", – сказал Коноплянка в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, что сборная Украины отправилась в Испанию, где продолжит подготовку к контрольным матчам против Саудовской Аравии (23-го марта) и Японии (27-го марта).

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