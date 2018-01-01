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Зинченко: Готов сыграть на той позиции, где меня видит тренер

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Полузащитник сборной Украины рассказал о подготовке команды к матчу против Саудовской Аравии.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/ffukraine

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что готов сыграть в ближайших матчах на любой позиции, где его видит главный тренер.

"Я готов сыграть на той позиции, где меня видит тренер. Мы начали подготовку к следующему сопернику и практически разобрали его. Впереди предстоит провести анализ, однако мы уже готовим некоторые тактические задания", – сказал Зинченко в интервью телеканалу Футбол 1.

Напомним, что команда Андрея Шевченко уже отправилась в Испанию, где 23-го марта ей предстоит сыграть товарищеский матч против Саудовской Аравии.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Теги: Александр Зинченко, сборная Украины, сборная Саудовской Аравии, товарищеский матч, футбол
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