Зинченко: Готов сыграть на той позиции, где меня видит тренер

Полузащитник сборной Украины рассказал о подготовке команды к матчу против Саудовской Аравии.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что готов сыграть в ближайших матчах на любой позиции, где его видит главный тренер.

"Я готов сыграть на той позиции, где меня видит тренер. Мы начали подготовку к следующему сопернику и практически разобрали его. Впереди предстоит провести анализ, однако мы уже готовим некоторые тактические задания", – сказал Зинченко в интервью телеканалу Футбол 1.

Напомним, что команда Андрея Шевченко уже отправилась в Испанию, где 23-го марта ей предстоит сыграть товарищеский матч против Саудовской Аравии.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который начнется в 21:00 по киевскому времени.

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