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Ротань с Коноплянкой преподали урок теннисбола Зинченко и Малиновскому

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Футболисты сборной Украины в перерыве от тренировок оттачивают технику, играя в теннисбол.
Ротань и Коноплянка преподали урок теннисбола Зинченко с Малиновским
Ротань и Коноплянка преподали урок теннисбола Зинченко с Малиновским
ФФУ

Сборная Украины продолжает готовится к контрольным спаррингам против сборных Саудовской Аравии и Японии.

В перерыве от тренировок Руслан Ротань вместе с Евгением Коноплянкой сыграли в теннисбол против тандема Руслана Малиновского и Александра Зинченко. 

В трех сетах до 11 очков победу праздновала пара Ротань – Коноплянка, которые были сильнее в двух партиях. 

Отметим, сборная Украины уже отправилась в Испанию, где сыграет поединок против Саудовской Аравии, который запланирован на пятницу, 23-го марта. Матч с японцами состоится во вторник, 27-го марта.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что хотел, чтобы конкуренция в составе сборной Украины была выше.

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По материалам: ФФУ

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Теги: футбол, сборная Украины, Руслан Ротань, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка
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