Ротань с Коноплянкой преподали урок теннисбола Зинченко и Малиновскому

Футболисты сборной Украины в перерыве от тренировок оттачивают технику, играя в теннисбол.

Ротань и Коноплянка преподали урок теннисбола Зинченко с Малиновским ФФУ

Сборная Украины продолжает готовится к контрольным спаррингам против сборных Саудовской Аравии и Японии.

В перерыве от тренировок Руслан Ротань вместе с Евгением Коноплянкой сыграли в теннисбол против тандема Руслана Малиновского и Александра Зинченко.

В трех сетах до 11 очков победу праздновала пара Ротань – Коноплянка, которые были сильнее в двух партиях.

Отметим, сборная Украины уже отправилась в Испанию, где сыграет поединок против Саудовской Аравии, который запланирован на пятницу, 23-го марта. Матч с японцами состоится во вторник, 27-го марта.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что хотел, чтобы конкуренция в составе сборной Украины была выше.

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По материалам: ФФУ