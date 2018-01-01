Ротань с Коноплянкой преподали урок теннисбола Зинченко и Малиновскому
Сборная Украины продолжает готовится к контрольным спаррингам против сборных Саудовской Аравии и Японии.
В перерыве от тренировок Руслан Ротань вместе с Евгением Коноплянкой сыграли в теннисбол против тандема Руслана Малиновского и Александра Зинченко.
В трех сетах до 11 очков победу праздновала пара Ротань – Коноплянка, которые были сильнее в двух партиях.
Отметим, сборная Украины уже отправилась в Испанию, где сыграет поединок против Саудовской Аравии, который запланирован на пятницу, 23-го марта. Матч с японцами состоится во вторник, 27-го марта.
Ранее Андрей Шевченко заявил, что хотел, чтобы конкуренция в составе сборной Украины была выше.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
По материалам: ФФУ
Полная версия правил