Ювентус заинтересован в услугах украинского голкипера

Голкипер Зари Андрей Лунин попал в сферу интересов чемпиона Италии.

Юный голкипер луганской Зари может продолжить карьеру в туринском Ювентусе. О заинтересованности "Старой синьоры" в услугах украинца рассказал агент футболиста Ираклий Хведелиани.

"Я получил несколько предложений по Андрею от австрийцев из Зальцбурга и Ювентуса, но пока ничего особенного.

Заря готова продать вратаря следующим летом, но только если они получат хорошее предложение. Минимальная цена за Лунина – 6 млн евро", – приводит слова агента итальянское издание Calciomercato.

Ранее сообщалось, что 19-летний голкипер заинтересовал скаутов лондонского Челси. Также минувшей зимой за игрой Лунина приезжали наблюдать представители испанского Реал Сосьедада.

В текущем сезоне футболист провел 28 матчей, в восьми из которых оставил свои ворота "сухими".

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