Матвиенко: Будем с Зинченко сражаться за место в основе

Николай Матвиенко рассказал, о чем говорили на теоритическом занятии и возможном перезде в молодежную сборную.

Игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Николай Матвиенко поделился атмосферой в расположении сборной, поддержкой тренерского штаба и будущем соперничестве с Александром Зинченко.

"Нет игровой практики? Я хорошо тренируюсь и нахожусь в отличных кондициях. Все зависит от психологии, от того, как себя настроишь, а я оптимист. Все будет хорошо.

У нас хороший коллектив, все друг друга поддерживают. Отдельного разговора с Андреем Шевченко еще не было, но я вижу, что на меня рассчитывают, и благодарен тренерскому штабу за такое доверие в такой ситуации.

На теоритическом занятии вспомнили спарринг со Словакией и основные аспекты нашей игры. Теория носила вводный характер.

С Зинченко разговаривали по поводу общей позиции. У него можно много чего интересного узнать. Будем теперь сражаться за место в основе. Кто сильнее, тот и будет играть.

Зинченко приехал без гитары. Это шутка такая. В команде хорошая атмосфера. Видно, что за зиму по сборной успели соскучиться.

После первого матча могу поехать в молодежную сборную. В национальной команде сейчас много ребят из молодежки, и мы особо не разделяем эти коллективы. Все-таки это тоже сборная нашей страны. Да и матч там будет очень важный. В Англии нельзя проигрывать ни в коем случае", - сказал Матвиенко в интервью Команде №1.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко рассказал, с каким настроением приехал в сборную.

Напомним, сборная Украины проводит тренировочный сбор в Харькове перед товарищескими матчами со сборными Саудовской Аравии и Японии.

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