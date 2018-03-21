НСК Олимпийский закроют до начала июня

Главный стадион Украины закроют в середине апреля в связи с подготовкой к финалу Лиги чемпионов.

НСК Олимпийский начнет подготовку к проведению финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/18, который состоится 26 мая. Об этом сообщается на официальном сайте НСК Олимпийский.

В связи с этим, стадион закроют с 14 апреля по 5 июня включительно. В этот период на Олимпийском не будут проводить никакие мероприятия, экскурсии и спортивные тренировки.

С 6 июня арена снова будет открыта.

Динамо Киев свои домашние матчи в период с 14 апреля по 5 июня будет проводить на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов.

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