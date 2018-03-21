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НСК Олимпийский закроют до начала июня

Комментариев: 2
Главный стадион Украины закроют в середине апреля в связи с подготовкой к финалу Лиги чемпионов.
Олимпийский закроют до 5 июня
Олимпийский закроют до 5 июня
Getty Images

НСК Олимпийский начнет подготовку к проведению финального матча Лиги чемпионов сезона 2017/18, который состоится 26 мая. Об этом сообщается на официальном сайте НСК Олимпийский.

В связи с этим, стадион закроют с 14 апреля по 5 июня включительно. В этот период на Олимпийском не будут проводить никакие мероприятия, экскурсии и спортивные тренировки.

С 6 июня арена снова будет открыта.

Динамо Киев свои домашние матчи в период с 14 апреля по 5 июня будет проводить на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов.

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Теги: Олимпийский, Лига Чемпионов, финал Лиги Чемпионов
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.03.2018, 14:58
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гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
гость  (аноним)  21.03.2018, 14:47
Оценка:  0
гость
РЖУ НЕМАГУ!!! С 5 ИЮНЯ, НО 26 МАЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬ МАТЧ!!!
#РЕДАКТОРНЕТУПИ #РЕДАКТОРНЕСПИ
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