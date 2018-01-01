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Селезнев прибыл в сборную Украины, но не в ту

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Евгений Селезнев решил променять футбол на хоккей.
Евгений Селезнев в расположении хоккейной сборной
Евгений Селезнев в расположении хоккейной сборной

Украинский нападающий турецкого Акхисар Беледие Евгений Селезнев побывал в расположении сборной Украины по хоккею.

Об этом рассказал футбольный агент Иван Пироженко, который представляет интересы Евгения Селезнева. Он поделился фотографией с тренировки сборной Украины по хоккею, в которой принимал участие его клиент.

"После зимней Олимпиады, в украинском спорте появилась большая конкуренция. Если не берут в сборную Украины по футболу, забирают в сборную по хоккею. Евгений Селезнев  в расположении сборной Украины по хоккею. Талантливый человек, талантлив во всем", – написал Пироженко.

Также Евгений Селезнев принял участие в тренировке детей.

Напомним, Евгений Селезнев не вызван в сборную Украины по футболу на спарринги с Саудовской Аравией и Японией.

Ранее сообщалось, что Ломаченко пригласил болельщиков на ЧМ по хоккею среди юниоров в Киеве.

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Теги: хоккей, Евгений Селезнев, футбол, сборная Украины
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