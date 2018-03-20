Караваев: Постараемся добыть два положительных результата

Полузащитник сборной Украины хочет проверить свои силы на фоне участников ЧМ-2018.

Полузащитник луганской Зари и сборной Украины Александр Караваев поделился своими ожиданиями от ближайших товарищеских матчей против команд Саудовской Аравии и Японии.

"Сыграем с двумя командами, которые будут играть на чемпионате мира, куда мы хотели попасть, поэтому будет очень хорошо проверить свои силы на фоне этих соперников. Конечно, постараемся добыть два положительных результата.

Атмосфера как всегда великолепная. Видно, что все приезжают с большим удовольствием, в первый день все друг другу рассказывают, как у кого обстоят дела в клубе. Конечно, много вопросов задают тем, кто играет заграницей, интересно все таки, как у них там в командах все проводится", – цитирует футболиста телеканал Футбол 1.

Отметим, что сборная Украины сыграет сперва против Саудовской Аравии (23-го марта), а через несколько дней против команды Японии (27-го марта).

Ранее Андрей Шевченко отметил, что он хотел бы видеть больше конкуренции в сборной Украине.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!