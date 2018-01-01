Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский: Шевченко мотивировал нас на предстоящие матчи

Комментариев: 0
Полузащитник сборной Украины отметил важность побед в товарищеских играх.
Малиновский (снизу справа) вместе с партнерами по команде
Малиновский (снизу справа) вместе с партнерами по команде
ФФУ

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что "сине-желтые" должны побеждать в ближайших товарищеских матчах.

"На товарищеские матчи не нужно искать какую-то особенную мотивацию, она и так есть. Мы играем за сборную Украины, за свою страну. Андрей Шевченко также нас мотивировал на предстоящие матчи. Очень важно победить в этих встречах. Главный тренер поставил нам задачу победить", - сказал Малиновский в интервью телеканалу Футбол 1.

Отметим, что сборная Украины сыграет сперва против Саудовской Аравии (23-го марта), а через несколько дней против команды Японии (27-го марта).

Ранее Андрей Шевченко отметил, что он хотел бы видеть больше конкуренции в сборной Украине.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Руслан Малиновский, сборная Украины, товарищеские матчи, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь