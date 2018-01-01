Малиновский: Шевченко мотивировал нас на предстоящие матчи

Полузащитник сборной Украины отметил важность побед в товарищеских играх.

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что "сине-желтые" должны побеждать в ближайших товарищеских матчах.

"На товарищеские матчи не нужно искать какую-то особенную мотивацию, она и так есть. Мы играем за сборную Украины, за свою страну. Андрей Шевченко также нас мотивировал на предстоящие матчи. Очень важно победить в этих встречах. Главный тренер поставил нам задачу победить", - сказал Малиновский в интервью телеканалу Футбол 1.

Отметим, что сборная Украины сыграет сперва против Саудовской Аравии (23-го марта), а через несколько дней против команды Японии (27-го марта).

Ранее Андрей Шевченко отметил, что он хотел бы видеть больше конкуренции в сборной Украине.

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