Сабо: Лучший чемпионат для Цыганкова – АПЛ

Экс-тренер Динамо Йожеф Сабо посоветовал полузащитнику киевского клуба Виктору Цыганкову переходить в клуб АПЛ.

Бывший тренер сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо рассказал, стало ли назначение Цыганкова капитаном Динамо в матче с Ворсклой для него неожиданностью.

"Не знаю, кого кроме него сейчас еще можно выбрать капитаном в Динамо. Виктор действительно этого заслуживает, старается в каждой игре. Если все так и дальше пойдет, то Цыганков надолго в Динамо не задержится.

И его не надо будет держать, как держали Ярмоленко – очень долго. Лучший чемпионат для Виктора – АПЛ. В Бундеслиге и Примере нашим очень трудно сыграть. А в Англии и сами играют, и дают играть другим.

Когда продавали Ярмоленко, я говорил, что ему не нужен немецкий чемпионат – лучше идти в Англию. И если Цыганкова продавать, то лучше в АПЛ", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

Ранее сообщалось, что Селюк рассказал, куда лучше трудоустроится Хачериди и Цыганкову после Динамо.

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