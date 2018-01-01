Степаненко – о Саудовской Аравии и Японии: Я вообще не знаю этих соперников

Тарас Степаненко поделился мыслями относительно ближайших матчей сборной Украины.

Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко пообщался с журналистами в преддверии матчей против команд Саудовской Аравии и Японии.

"Давно не виделись. Я еще и предыдущий сбор пропустил. Приятная атмосфера в сборной, с удовольствием потренировались. Времени у нас достаточно, готовимся в нормальном режиме.

Результат? Результат всегда важный. Когда есть результат, команда двигается в правильном направлении, есть уверенность в себе. Плюс это приносит очки в общий зачет.

Яремчук? К сожалению, он травмирован. Не знаю, будет ли петь. Очень бы хотелось, чтобы он был в строю. Сейчас он находится в хорошей форме, хороший нападающий.

Саудовская Араваия и Япония? Мы еще не начинали разбор. Только так поговорили, ближе к игре будет подробный разбор. Честно, не буду умничать. Я вообще не знаю уровень этих соперников, ни разу их не видел. Тяжело ответить на этот вопрос", – приводит слова Степаненко ресурс footboom.com.

Отметим, что сборная Украины сыграет сперва против Саудовской Аравии (23-го марта), а через несколько дней против команды Японии (27-го марта).

Ранее Андрей Шевченко отметил, что он хотел бы видеть больше конкуренции в сборной Украине.

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