Телеканалы Медиа Группы Украина выиграли тендер на трансляцию соревнований под эгидой УЕФА

Телеканалы Футбол 1/2 и Украина получили право транслировать матчи крупнейших международных соревнований.

Медиа Группа Украина выиграла тендер на трансляцию матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА, квалификаций чемпионата Европы 2020, чемпионата мира 2022, а также право на показ матчей финальной стадии Евро-2020.

Победу в тендере на трансляции крупнейших соревнований под эгидой УЕФА одержали телеканалы Украина и Футбол 1/Футбол 2.

"Победа Медиа Группы Украина в тендере – очередное подтверждение доверия УЕФА к партнерству с нами и еще одна высокая оценка репутации Медиа Группы со стороны международных партнеров. Мы гордимся долгосрочными отношениями с Союзом европейских футбольных ассоциаций. Трансляции матчей сборной Украины – это вызов и ответственность одновременно. Команда профессионалов телеканалов Украина и Футбол 1/Футбол 2 приложит максимум усилий и выполнит все возложенные на нее обязательства на самом высоком уровне", - сказал генеральный директор Медиа Группы Украина Евгений Лященко.

"Мы подписали долгосрочное соглашение с Союзом европейских футбольных ассоциаций и следующие 4 года будем транслировать матчи всех европейских сборных. А это более 1000 поединков, 140 игровых дня и 200 временных слотов. Чтобы охватить весь этот объем трансляций, у нас будут работать live-студии с включениями со всех матчей игрового дня, студии, которые будут готовить зрителей к поединкам и подводить итоги после их окончания.

Кроме привычных матчей Европейской квалификации, мы предложим зрителю совершенно новый продукт – Лига наций УЕФА. Этот турнир призван поднять уровень и престиж футбола среди национальных сборных. Товарищеские поединки постепенно уходят на второй план, а им на смену приходят матчи с реальной спортивной составляющей – возможностью попасть в финальную часть чемпионатов мира и Европы. Я думаю, что с появлением нового турнира в выигрыше останутся все: болельщики получат еще больше зрелищ и эмоций, а в нашу сетку вещания добавятся более 300 поединков.

Ключевым событием следующих 4 лет безусловно станет Евро-2020, который впервые пройдет в 12 странах-членах УЕФА. 50 матчей европейского первенства и финальный поединок, которые зрители увидят эксклюзивно в прямом эфире наших телеканалов", - Александр Денисов, директор телеканалов Футбол 1/Футбол 2.

Матчи сборной Украины в Лиге наций УЕФА, Европейской квалификации к чемпионатам Европы и мира, а также поединки финальной стадии Евро-2020 будут доступны украинским зрителям в эксклюзивных трансляциях на каналах Медиа Группы Украина.

Ранее сообщалось, что матчи ЧМ-2018 в Украине будет транслировать телеканал Интер.

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