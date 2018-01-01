Фред: Я хочу играть в Англии, там я бы смог продолжить свое развитие

Полузащитник Шахтера поделился планами на будущее.

Полузащитник донецкого Шахтера Фред рассказал об адаптации в Украине, а также о своих амбициях оказаться в АПЛ.

"Адаптация к жизни в Украине прошла достаточно просто. Когда я перешел в Шахтер, в клубе было 12 бразильцев, так что в этом плане мне было не сложно. У нас очень сплоченный коллектив, а украинские футболисты всегда помогали нам как на поле, так и за его пределами.

Шахтер за последние годы очень вырос. Были моменты, когда клуб покупал футболистов на перспективу, но конкретно сейчас мы добиваемся результата. Фонсека? Отличный человек. Он очень добр с нами, хотя часто подшучивает. Фонсека очень помог команде.

У меня много свободы на поле. Я могу оказаться как в атаке, так и в защите. Когда со мной в паре Степаненко, то я могу играть выше, когда Патрик – ниже. Для меня это не столь важно, я комфортно чувствую себя на обеих позициях.

Интерес Манчестер Сити был и есть до сих пор. Зимой англичане даже сделали предложение Шахтеру, однако из-за того, что я заигран в Лиге чемпионов, они не спешили. Я не общался с Гвардиолой, но на моих агентов выходили представители Сити. К сожалению, трансфер не состоялся, но сейчас я сосредоточен на игре за Шахтер. Посмотрим, что произойдет летом.

Конечно, я хочу играть в Англии. Там я бы смог продолжить свое развитие. Ман Сити – отличная команда, я был бы рад защищать ее цвета. Вообще, в Англии есть много классных команд. И МЮ, и Челси, и Арсенал. Это клубы с большими традициями. АПЛ – лучший чемпионат в мире и я не сомневаюсь, что там я бы вырос как футболист. Я хочу прогрессировать и надеюсь, что мои агенты сделают все возможное, чтобы я перешел в клуб из АПЛ", – сказал Фред в интервью ESPN.

Ранее сообщалось, что Тайсона не устраивает нынешний уровень чемпионата Украины.

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