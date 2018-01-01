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Украина сыграет с Чехией в Харькове

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Матч Украина – Чехия состоится 16 октября.
Украина сыграет с Чехией в Харькове
Украина сыграет с Чехией в Харькове
instagram.com/ffukraine

Сборная Украины в 3-м туре группового этапа Лиги наций примет сборную Чехии в Харькове на ОСК Металлист. Об этом сообщил советник главы ОГА Харьковской области Юлии Светличной Павел Федосенко.

“Соответствующие договоренности были достигнуты между руководителем области и ФФУ“, – написал Федосенко на своей странице в Facebook.

Отметим, что матч Украина – Чехия состоится 16 октября. Первый домашний матч наша сборная проведет 9 сентября против Словакии.

Напомним, в понедельник, 19 марта, игроки сборной Украины собрались в харьковском отеле Superior Golf & Spa Resort, а во вторник примут участие в открытой для болельщиков тренировке на стадионе Металлист.

В среду, 21 марта, сборная Украины улетит в Испанию, где 23-го числа в Марбелье сыграет товарищеский матч с Саудовской Аравией (начало  в 21:00), а 27 марта на подопечных Андрея Шевченко в бельгийском Льеже ждет спарринг с Японией (15:20).

Ранее сообщалось, что непогода сорвала первую тренировку сборной Украины перед контрольными матчами.

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Теги: сборная Украины, сборная Чехии, Лига наций, Харьков, футбол
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