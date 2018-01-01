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Яремчук покинул расположение сборной Украины

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Дебют форварда откладывается из-за травмы.
Роман Яремчук (справа)
Роман Яремчук (справа)
ФФУ

Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук не сможет принять участие в тренировках сборной Украины на дебютном для себя сборе, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Игрок прибыл в расположение "сине-желтых" с травмой, полученной в матче за клуб. Обследование врачей национальной команды подтвердило предварительный диагноз – повреждение мышцы задней поверхности бедра.

Роман примет участие в теоретическом занятии сборной, однако после обеда он оставит лагерь национальной команды в Харькове.

Главный тренер Андрей Шевченко дал понять, что рассчитывает на талантливого форварда в будущем.

Кто заменит нападающего, пока не сообщается, однако турецкий Кайсериспор в Twitter сообщил о том, что Александр Кучер получил вызов в национальную сборную Украины.

Напомним, что в среду, 21 марта, сборная Украины улетит в Испанию, где 23-го числа в Марбелье сыграет товарищеский матч с Саудовской Аравией (начало  в 21:00), а 27 марта на подопечных Андрея Шевченко в бельгийском Льеже ждет спарринг с Японией (15:20).

Ранее сообщалось, что непогода сорвала первую тренировку сборной Украины перед контрольными матчами.

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Теги: Роман Яремчук, сборная Украины, травма, футбол
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