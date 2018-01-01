История создания этой книги и светла, и трагична. Более десятка лет в "Футболе" трудился потрясающий а.

История создания этой книги и светла, и трагична. Более десятка лет в "Футболе" трудился потрясающий автор, душа коллектива Борис Талиновский, которого все называли просто — дядя Боба. Когда он в результате тяжелой болезни ушел от нас, сразу было ясно — лучший способ почтить его память это переиздать его работы в виде книги (книг), благо писал он, что называется, о вечном, о людях и командах, которые навсегда вписаны в историю футбола золотыми или другими сколько-нибудь заметными буквами.

И вот его начальник и друг, главный редактор "Футбола" Артем Франков, с помощью друзей и энтузиастов, наконец-то сумел осуществить давно задуманное и выпустить первую книгу предполагаемой серии. Сам Франков отредактировал и частично дописал материалы, в которых имелись пробелы и анахронизмы — футбольное время никогда не стоит на месте.

"Футбол по центру. Круифф, Пушкаш и другие, изменившие Игру" состоит из нескольких рассказов-глав.

Сборная Австрии 30-х, она же "Вундертим", сборная Венгрии 50-х, она же "Араньчапат" — золотая команда, великий Йохан Круифф, игрок и тренер, великий Бела Гуттманн и великий Эрнст Хаппель... Простите за банальность, но все они предстают со страниц книги как живые — фанатично футбольные, со своими достоинствами и недостатками, иногда откровенно комичными. Если вы по-настоящему любите футбол — книга для вас", — так рассказывает о книге Артем Франков.

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