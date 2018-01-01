Тренировка сборной Украины: видео онлайн трансляция

Трансляция тренировки сборной Украины по футболу в Харькове.

Сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку в Харькове 20 марта. Начало тренировки в 18:00.

Смотрите видео онлайн трансляцию открытой тренировки сборной Украины в плеере ниже:

Напомним, сборная Украины собралась на трехдневный сбор в Харькове, после чего отправится в Испанию, где проведет товарищеские матчи с Японией и Саудовской Аравией.

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