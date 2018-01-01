Ротань: В Лиге наций нашей команде придется нелегко

Капитан сборной Украины поделился мнением о новом турнире для национальных команд.

В понедельник, 19 марта, игроки сборной Украины собрались в харьковском отеле Superior Golf & Spa Resort, а во вторник примут участие в открытой для болельщиков тренировке на стадионе Металлист.

Перед этим капитан национальной команды Руслан Ротань нашел время для экспресс-интервью официальному сайту ФФУ.

– В каком настроении прибыли на тренировочный сбор?

– В замечательном. Давно не встречались, поэтому очень приятно увидеть партнеров по сборной. Впереди две игры, поэтому следует как можно лучше к ним подготовиться, чтобы получить положительный результат.

– Не вмешается в тренировочный процесс морозная харьковская погода?

– Мы будем здесь всего три дня. Будет время пообщаться и уделить внимание теории. А дальше у нас будут тренировки уже в теплом климате на достойных полях. Там же будет и игровая практика, поэтому все в порядке.

– Что знаете о своих соперниках – Саудовской Аравии и Японии?

– Мы собрались только сегодня, поэтому просмотр видеоматериалов и специальные установки тренеров еще впереди. А что касается самой игры – это уже будет зависеть от нас.

– Каковы ваши мысли относительно будущего розыгрыша Лиги наций? Нужен этот турнир?

- Турнир, с моей точки зрения, очень выгодный для всех команд, которые принимают в нем участие. Вместо поисков спарринг-партнеров существует четкий график матчей. К тому же поединки Лиги наций, кроме тренировочного характера, имеют и турнирное значение.

– Как вы оцениваете наших соперников в группе B1 - команды Чехии и Словакии?

– Серьезные соперники. Со сборной Словакии мы недавно встречались в товарищеском матче и убедились в ее силе. Сборная Чехии – это противник в любом случае не слабее словаков, поэтому имеем очень сложную группу. В Лиге наций нашей команде придется нелегко.

Напомним, что в среду, 21 марта, сборная Украины улетит в Испанию, где 23-го числа в Марбелье сыграет товарищеский матч с Саудовской Аравией (начало – в 21:00), а 27 марта на подопечных Андрея Шевченко в бельгийском Льеже ждет спарринг с Японией (15:20).

Ранее сообщалось, что непогода сорвала первую тренировку сборной Украины перед контрольными матчами.

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