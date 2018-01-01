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Пресс-конференция Андрея Шевченко: видео трансляция

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Видео общения наставника сборной Украины с журналистами, которое состоится в Харькове 20 марта.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообщается со СМИ в Харьве 20 марта.

Начало пресс-конференции в 17:15 по киевскому времени.

Смотрите видео трансляцию пресс-конференции Шевченко в плеере ниже:

Напомним, сборная Украины собралась на трехдневный сбор в Харькове, после чего отправится в Испанию, где проведет товарищеские матчи с Японией и Саудовской Аравией.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины, футбол, видео
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