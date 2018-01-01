Япония – Украина: прогноз и ставки букмекеров на товарищеский матч

Украина сыграет с Японией в товарищеском матче.

Прогноз на матч Япония – Украина от букмекеров ФФУ

Сборная Украины 27 марта проведет контрольный поединок, в котором встретится против Японии.

По мнению букмекеров, в данном матче минимальное преимущество на стороне украинской команды.

Так, компания unibet на победу подопечных Андрея Шевченко принимает ставки с коэффициентом 2,6. Успех нашего оппонента оценивается в 2,65. А вероятность ничейного результата – 3,4.

Отметим, что товарищеская встреча между сборными Украины и Японии состоится во вторник, 27 марта, на стадионе Морис Дюфран в городе Льеж (Бельгия). Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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