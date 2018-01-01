Яремчук: Играть не смогу, проведу несколько дней в сборной и вернусь в Бельгию

Роман Яремчук рассказал, как себя чувствует новичком сборной Украины.

Игрок бельгийского Гента Роман Яремчук впервые вызван в сборную Украины, но по стечению обстоятельство имеет повреждение, поэтому в этот раз играть не сможет.

Футболист поделился эмоциями от первого сбора национальной команды.

“Конечно, эмоции только положительные, потому что мечта каждого футболиста - играть в национальной сборной. Но сейчас такая ситуация, что не смогу играть, потому что есть повреждение. Так что думаю, проведу тут несколько дней и вернусь в Бельгию.

О сложности травмы срано говорить. Через три недели нужно сделать повторное МРТ. Я хочу вернуться к футболу как можно раньше, но главное не форсировать события. Первый раз хочется быть максимально готовым, но вышла такая ситуация. Это футбол, от этого никто не застрахован. Я должен быть профессионалом и относиться ко всему серьезно.

В сборной одни профессионалы, ребята все приветливые, не было никаких проблем. Буду жить с никитой Бурдой. Многих ребят знаю, потому что на ЧМ вместе были в молодежной сборной U-20, многих парней из Динамо знаю, поэтому, думаю, не будет никаких проблем.

Посвящение? Я точно не Саня Зинченко, у меня с голосом проблемы, но мы с Никитой Бурдой что-то придумаем“, – сказал Яремчук пресс-службе ФФУ.

Ранее Александр Зинченко рассказал, что надеется быть ответственным за посвящение новичков в сборную.

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