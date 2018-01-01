Зинченко: Надо поправлять вокальные способности в сборной, я не могу все тянуть на себе

Александр Зинченко рассказал о настроении в сборной и о планах на товарищеские матчи.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко поделился, чего ждет от сборов национальной команды, а также рассказал, что думает о вокальных способностях партнеров по команде.

"В сборную всегда приезжаешь с хорошим настроением. Каждый друг по другу скучает, есть что рассказать друг другу, пообщаться. Всегда улыбка на лице, когда здесь находишься.

В любой игре, неважно товарищеская она или официальная, всегда нужно отдаваться на 100%, тем более против сильных соперников. В национальных сборных всегда длучшие игроки своих стран.

Надеюсь, что буду ответственным за посвящение новичков, нужно поправлять наши вокальные способности в Украине, потому что я один не могу тащить это все на своей спине, в свои 21", – сказал Александр Зинченко пресс-службе ФФУ.

Ранее Евгений Коноплянка пообещал стопроцентную самоотдачу на товарищеских матчах.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!