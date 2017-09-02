Япония – Украина: онлайн трансляция матча начнется 27 марта в 15:20

Украина сыграет с Японией товарищеский поединок 27 марта. Читайте онлайн трансляцию матча Япония – Украина.

Сборная Украины 27 марта проведет контрольный поединок, в котором встретится против Японии.

Напомним, что наша национальная команда не сумела попасть на ЧМ-2018 и теперь под руководством Андрея Шевченко готовится к старту Лиги наций и отборочного цикла Евро-2020.

Японцы, в свою очередь, квалифицировались на грядущий мундиаль и выступят летом на полях России.

По мнению букмекеров, в данном матче минимальное преимущество на стороне украинской сборной. Так, компания unibet на победу Украины принимает ставки с коэффициентом 2,6. Успех нашего оппонента оценивается в 2,65. А вероятность ничейного результата – 3,4.

Украина и Япония встречались между собой дважды – оба раза в товарищеских встречах. В 2002 году были сильнее японцы (1:0), а в 2005 – победу праздновали "желто-синие" с аналогичным счетом.

Последние матчи Японии:

16.12.2017 ЕАС Япония Южная Корея 1:4 12.12.2017 ЕАС Япония Китай 2:1 09.12.2017 ЕАС Япония Северная Корея 1:0 14.11.2017 ТОВ Бельгия Япония 1:0 10.11.2017 ТОВ Япония Бразилия 1:3

*ЕАС – чемпионат Восточной Азии

*ТОВ – товарищеский матч

Последние матчи Украины:

10.11.2017 ТОВ Украина Словакия 2:1 09.10.2017 ЧМ Украина Хорватия 0:2 06.10.2017 ЧМ Косово Украина 0:2 05.09.2017 ЧМ Исландия Украина 2:0 02.09.2017 ЧМ Украина Турция 2:0

*ТОВ – товарищеский матч

*ЧМ – отборочный цикл чемпионата мира 2018

Отметим, что товарищеский матч между сборными Украины и Японии состоится во вторник, 27 марта, на стадионе Морис Дюфран в городе Льеж (Бельгия). Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Онлайн трансляция матча будет доступна в этой статье.

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