Япония – Украина 0:0 онлайн трансляция матча
Сборная Украины 27 марта проведет контрольный поединок, в котором встретится против Японии.
Напомним, что наша национальная команда не сумела попасть на ЧМ-2018 и теперь под руководством Андрея Шевченко готовится к старту Лиги наций и отборочного цикла Евро-2020.
Японцы, в свою очередь, квалифицировались на грядущий мундиаль и выступят летом на полях России.
По мнению букмекеров, в данном матче минимальное преимущество на стороне украинской сборной. Так, компания unibet на победу Украины принимает ставки с коэффициентом 2,6. Успех нашего оппонента оценивается в 2,65. А вероятность ничейного результата – 3,4.
Украина и Япония встречались между собой дважды – оба раза в товарищеских встречах. В 2002 году были сильнее японцы (1:0), а в 2005 – победу праздновали "желто-синие" с аналогичным счетом.
Последние матчи Японии:
|16.12.2017
|ЕАС
|Япония
|Южная Корея
|1:4
|12.12.2017
|ЕАС
|Япония
|Китай
|2:1
|09.12.2017
|ЕАС
|Япония
|Северная Корея
|1:0
|14.11.2017
|ТОВ
|Бельгия
|Япония
|1:0
|10.11.2017
|ТОВ
|Япония
|Бразилия
|1:3
*ЕАС – чемпионат Восточной Азии
*ТОВ – товарищеский матч
Последние матчи Украины:
|10.11.2017
|ТОВ
|Украина
|Словакия
|2:1
|09.10.2017
|ЧМ
|Украина
|Хорватия
|0:2
|06.10.2017
|ЧМ
|Косово
|Украина
|0:2
|05.09.2017
|ЧМ
|Исландия
|Украина
|2:0
|02.09.2017
|ЧМ
|Украина
|Турция
|2:0
*ТОВ – товарищеский матч
*ЧМ – отборочный цикл чемпионата мира 2018
Отметим, что товарищеский матч между сборными Украины и Японии состоится во вторник, 27 марта, на стадионе Морис Дюфран в городе Льеж (Бельгия). Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени. Онлайн трансляция матча будет доступна в этой статье.
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