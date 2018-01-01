Бутко: Саудовская Аравия и Япония – хорошие соперники, будет интересно с ними играть

Богдан Бутко поделился ожиданиями от контрольных матчей сборной Украины против Саудовской Аравии и Японии.

Защитник сборной Украины Богдан Бутко поделился мнением о будущих матчах с Саудовской Аравией и Японией.

"Сборная – это как праздник, всегда с радостью сюда едем. Это всегда хорошо.

Разница между официальными и товарищескими матчами конечно есть. Официальные игры, они совсем другие, но все равно даже в товарищеских играх нужно показывать свой максимальный уровень, потому что это все-таки сборная.

Думаю, Саудовская Аравия и Япония – хорошие соперники. Сейчас мы будем их разбирать, но я не сомневаюсь, что это команды очень хорошего уровня. Поэтому будет интересно с ними играть", – приводит слова Бутко пресс-служба ФФУ.

Ранее Евгений Коноплянка заверил, что будет отдаваться по-максимуму на футбольном поле. Также сообщалось, что непогода сорвала первую тренировку сборной Украины перед контрольными матчами.

Напомним, что сборная Украины сперва сыграет против Саудовской Аравии (23-го марта), а через несколько дней с командой Японии (27-го марта).

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