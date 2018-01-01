Непогода сорвала первую тренировку сборной Украины перед контрольными матчами
Непогода сорвала первую тренировку сборной Украины перед контрольными матчами против Саудовской Аравии и Японии.
Мороз и снег, который выпал в Харькове накануне, заставил тренерский штаб внести изменение в план подготовки национальной команды. Вместо запланированной тренировки на футбольном поле часть сборников занимались в помещении с фитнес-тренером, а на футболистов, которые получили игровую практику минувшего уик-энда ждали восстановительные процедуры, сообщает пресс-служба ФФУ.
Вечірнє тренування скасоване через негоду❄️!— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 19 марта 2018 г.
Замість нього - фітнес!#МиЗбірна pic.twitter.com/GAgFVvDkQN
Также отмечается, что во вторник, 20-го марта, состоится открытая тренировка на стадионе Металлист. Начало – в 18:00.
Напомним, что у сборной Украины запланировано два контрольных спарринга. "Сине-желтые" сперва сыграют с Саудовской Аравией (23-го марта), а через четыре дня встретятся с командой Японии (27-го марта).
Ранее Андрей Шевченко заявил, что экс-тренер Динамо Сергей Ребров поделился информацией относительно сборной Саудовской Аравии.
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