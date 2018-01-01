Игроки сборной Украины вынуждены были заниматься фитнесом вместо тренировки с мячами.

Непогода сорвала первую тренировку сборной Украины перед контрольными матчами против Саудовской Аравии и Японии.

Мороз и снег, который выпал в Харькове накануне, заставил тренерский штаб внести изменение в план подготовки национальной команды. Вместо запланированной тренировки на футбольном поле часть сборников занимались в помещении с фитнес-тренером, а на футболистов, которые получили игровую практику минувшего уик-энда ждали восстановительные процедуры, сообщает пресс-служба ФФУ.

Также отмечается, что во вторник, 20-го марта, состоится открытая тренировка на стадионе Металлист. Начало – в 18:00.

Напомним, что у сборной Украины запланировано два контрольных спарринга. "Сине-желтые" сперва сыграют с Саудовской Аравией (23-го марта), а через четыре дня встретятся с командой Японии (27-го марта).

Ранее Андрей Шевченко заявил, что экс-тренер Динамо Сергей Ребров поделился информацией относительно сборной Саудовской Аравии.

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