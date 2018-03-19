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Тайсона не устраивает нынешний уровень чемпионата Украины

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Капитан Шахтера намекнул, что может покинуть клуб.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Капитан донецкого Шахтера Тайсон недоволен нынешним уровнем чемпионата Украины и намекнул о своем уходе из клуба.

"Скажу честно, меня не устраивает уровень чемпионата Украина, но я профессионал и должен честно выполнять свои обязанности", – сказал Тайсон в комментарии программе Профутбол

Недавно появилась информация, что в услугах Тайсон заинтересована итальянская Сампдория. "Горняки" запросили сумму свыше 20 миллионов евро за 30-летнего бразильца. 

Также уровнем чемпионата Украины был недоволен и Бернард, который заявил, что покинет Шахтер по истечению своего контракта

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Теги: футбол, Шахтер, Тайсон, УПЛ
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Комментариев (1)
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SAId    19.03.2018, 18:29
Оценка:  0
SAId
грачи навострили лыжи?? грачи улетают...
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