Тайсона не устраивает нынешний уровень чемпионата Украины

Капитан Шахтера намекнул, что может покинуть клуб.

Капитан донецкого Шахтера Тайсон недоволен нынешним уровнем чемпионата Украины и намекнул о своем уходе из клуба.

"Скажу честно, меня не устраивает уровень чемпионата Украина, но я профессионал и должен честно выполнять свои обязанности", – сказал Тайсон в комментарии программе Профутбол.

Недавно появилась информация, что в услугах Тайсон заинтересована итальянская Сампдория. "Горняки" запросили сумму свыше 20 миллионов евро за 30-летнего бразильца.

Также уровнем чемпионата Украины был недоволен и Бернард, который заявил, что покинет Шахтер по истечению своего контракта.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!