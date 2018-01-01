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Саудовская Аравия – Украина: прогноз и ставки букмекеров на товарищеский матч

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Украина сыграет с Саудовской Аравией в товарищеском матче.
Прогноз на матч Саудовская Аравия – Украина от букмекеров
Прогноз на матч Саудовская Аравия – Украина от букмекеров
Getty Images

Сборная Украины 23 марта проведет контрольный поединок, в котором встретится против Саудовской Аравии.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является украинская команда.

Так, компания unibet на победу подопечных Андрея Шевченко принимает ставки с коэффициентом 1,95. Успех нашего оппонента оценивается в 4,6. А вероятность ничейного результата – 2,95.

Отметим, что товарищеская встреча между сборными Украины и Саудовской Аравии состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, сборная Украины, сборная Саудовской Аравии, товарищеский матч, прогноз, ставки букмекеров
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