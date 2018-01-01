Челси может усилиться украинским голкипером – СМИ

Андрей Лунин попал в сферу интересов лондонского Челси.

Украинский голкипер Андрей Лунин может перейти в лондонский Челси.

Как сообщает ua.tribuna.com, на одном из последних матчей УПЛ с участием Зари присутствовали скауты "синих". Они просматривали игру вратаря.

Напомним, минувшей зимой за 19-летним Андреем Луниным прилетали в Украину представители Реал Сосьедад, однако трансфер сорвался в последний момент по непонятным причинам.

В текущем сезоне футболист провел 28 матчей, в восьми из которых оставил свои ворота "сухими".

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