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Челси может усилиться украинским голкипером – СМИ

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Андрей Лунин попал в сферу интересов лондонского Челси.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
ФК Заря

Украинский голкипер Андрей Лунин может перейти в лондонский Челси.

Как сообщает ua.tribuna.com, на одном из последних матчей УПЛ с участием Зари присутствовали скауты "синих". Они просматривали игру вратаря.

Напомним, минувшей зимой за 19-летним Андреем Луниным прилетали в Украину представители Реал Сосьедад, однако трансфер сорвался в последний момент по непонятным причинам.

В текущем сезоне футболист провел 28 матчей, в восьми из которых оставил свои ворота "сухими".

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Теги: футбол, трансфер, Андрей Лунин, Заря, Челси
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