Саудовская Аравия – Украина: онлайн трансляция товарищеского матча начнется 23 марта в 21:00

Украина сыграет с Саудовской Аравией товарищеский матч 23 марта. Читайте онлайн трансляцию матча Саудовская Аравия – Украина.

Сборная Украины 23 марта проведет контрольный поединок, в котором встретится против Саудовской Аравии.

Напомним, что наша национальная команда не сумела попасть на ЧМ-2018 и теперь под руководством Андрея Шевченко готовится к старту Лиги наций и отборочного цикла Евро-2020.

Аравийцы, в свою очередь, квалифицировались на грядущий мундиаль и выступят будущим летом на полях России.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является украинская сборная. Так, компания unibet на победу Украины принимает ставки с коэффициентом 1,95. Успех нашего оппонента оценивается в 4,6. А вероятность ничейного результата – 2,95.

Украина и Саудовская Аравия встречались между собой всего один раз – на групповом этапа ЧМ-2006 подопечные Олега Блохина разгромили аравийцев со счетом 4:0. Один из голов тогда забил нынешний наставник "желто-синих" Андрей Шевченко.

Последние матчи Саудовской Аравии:

28.02.2018 ТОВ Ирак Саудовская Аравия 4:1 26.02.2018 ТОВ Саудовская Аравия Молдова 3:0 28.12.2017 КНП Саудовская Аравия Оман 0:2 25.12.2017 КНП ОАЭ Саудовская Аравия 0:0 22.12.2017 КНП Кувейт Саудовская Аравия 1:2

*ТОВ – товарищеский матч

*КНП – Кубок Наций Персидского Залива

Последние матчи Украины:

10.11.2017 ТОВ Украина Словакия 2:1 09.10.2017 ЧМ Украина Хорватия 0:2 06.10.2017 ЧМ Косово Украина 0:2 05.09.2017 ЧМ Исландия Украина 2:0 02.09.2017 ЧМ Украина Турция 2:0

*ТОВ – товарищеский матч

*ЧМ – отборочный цикл чемпионата мира 2018

Отметим, что товарищеский матч между сборными Украины и Саудовской Аравии состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция матча будет доступна в этой статье.

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