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Саудовская Аравия – Украина: онлайн трансляция матча начнется в 21:00

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Украина сыграет с Саудовской Аравией товарищеский поединок 23 марта. Читайте онлайн трансляцию матча Саудовская Аравия – Украина.
Онлайн трансляция матча Саудовская Аравия – Украина
Онлайн трансляция матча Саудовская Аравия – Украина
ФФУ

Сборная Украины 23 марта проведет контрольный поединок, в котором встретится против Саудовской Аравии.

Напомним, что наша национальная команда не сумела попасть на ЧМ-2018 и теперь под руководством Андрея Шевченко готовится к старту Лиги наций и отборочного цикла Евро-2020.

Аравийцы, в свою очередь, квалифицировались на грядущий мундиаль и выступят летом на полях России.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является украинская сборная. Так, компания unibet на победу Украины принимает ставки с коэффициентом 1,95. Успех нашего оппонента оценивается в 4,6. А вероятность ничейного результата – 2,95.

Украина и Саудовская Аравия встречались между собой всего один раз – на групповом этапа ЧМ-2006 подопечные Олега Блохина разгромили аравийцев со счетом 4:0. Один из голов тогда забил нынешний наставник "желто-синих" Андрей Шевченко.

Последние матчи Саудовской Аравии:

28.02.2018ТОВИракСаудовская Аравия4:1
26.02.2018ТОВСаудовская АравияМолдова3:0
28.12.2017КНПСаудовская АравияОман0:2
25.12.2017КНПОАЭСаудовская Аравия0:0
22.12.2017КНПКувейтСаудовская Аравия1:2

*ТОВ – товарищеский матч
*КНП – Кубок Наций Персидского Залива

Последние матчи Украины:

10.11.2017ТОВУкраинаСловакия2:1
09.10.2017ЧМУкраинаХорватия0:2
06.10.2017ЧМКосовоУкраина0:2
05.09.2017ЧМИсландияУкраина2:0
02.09.2017ЧМУкраинаТурция2:0

*ТОВ – товарищеский матч
*ЧМ – отборочный цикл чемпионата мира 2018

Отметим, что товарищеский матч между сборными Украины и Саудовской Аравии состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция матча будет доступна в этой статье.

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Теги: футбол, сборная Украины, сборная Саудовской Аравии, товарищеский матч, онлайн трансляция
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