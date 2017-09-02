Саудовская Аравия – Украина: онлайн трансляция матча начнется в 21:00
Сборная Украины 23 марта проведет контрольный поединок, в котором встретится против Саудовской Аравии.
Напомним, что наша национальная команда не сумела попасть на ЧМ-2018 и теперь под руководством Андрея Шевченко готовится к старту Лиги наций и отборочного цикла Евро-2020.
Аравийцы, в свою очередь, квалифицировались на грядущий мундиаль и выступят летом на полях России.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является украинская сборная. Так, компания unibet на победу Украины принимает ставки с коэффициентом 1,95. Успех нашего оппонента оценивается в 4,6. А вероятность ничейного результата – 2,95.
Украина и Саудовская Аравия встречались между собой всего один раз – на групповом этапа ЧМ-2006 подопечные Олега Блохина разгромили аравийцев со счетом 4:0. Один из голов тогда забил нынешний наставник "желто-синих" Андрей Шевченко.
Последние матчи Саудовской Аравии:
|28.02.2018
|ТОВ
|Ирак
|Саудовская Аравия
|4:1
|26.02.2018
|ТОВ
|Саудовская Аравия
|Молдова
|3:0
|28.12.2017
|КНП
|Саудовская Аравия
|Оман
|0:2
|25.12.2017
|КНП
|ОАЭ
|Саудовская Аравия
|0:0
|22.12.2017
|КНП
|Кувейт
|Саудовская Аравия
|1:2
*ТОВ – товарищеский матч
*КНП – Кубок Наций Персидского Залива
Последние матчи Украины:
|10.11.2017
|ТОВ
|Украина
|Словакия
|2:1
|09.10.2017
|ЧМ
|Украина
|Хорватия
|0:2
|06.10.2017
|ЧМ
|Косово
|Украина
|0:2
|05.09.2017
|ЧМ
|Исландия
|Украина
|2:0
|02.09.2017
|ЧМ
|Украина
|Турция
|2:0
*ТОВ – товарищеский матч
*ЧМ – отборочный цикл чемпионата мира 2018
Отметим, что товарищеский матч между сборными Украины и Саудовской Аравии состоится в пятницу, 23 марта, на муниципальном стадионе Ла Марбелья в Испании. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция матча будет доступна в этой статье.
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