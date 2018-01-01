Шевченко: Некоторые игроки сборной помогут молодежке в матче против Англии

Кто именно сыграет в составе молодежной команды станет известно после матча с Саудовской Аравией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему на этот раз сборы национальной команды проходят в Харькове, а также отметил, что некоторые из игроков основного состава помогут молодожной сборной в матче с Англией.

“Это нормальная ротация. Мы были в Одессе, в Киеве, во Львове, сейчас будем готовиться в Харькове. Потом будем опять в другом городе. Наша задача - быть ближе ко всем украинским болельщикам. Буду рад видеть их на нашей открытой тренировке на стадионе Металлист во вторник“, - цитирует тренера ФФУ.

Шевченко также подтвердил, что некоторые игроки основного состава помогут молодежной команде (U-21) в матче квалификации на Евро-2019 против Англии, который состоится 27 марта в Шеффилде.

“Все, кому мы направили приглашение, - полноценные игроки национальной команды, на которых мы рассчитываем в будущем. Но мы отдадим часть исполнителей в молодежку. Это будет возможно после матча против Саудовской Аравии. Кого именно, станет известно только после первой игры национальной команды“, - сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко вызвал в сборную шесть легионеров.

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