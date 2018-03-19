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В Полтаве обокрали квартиру игрока Ворсклы пока он был в Киеве на матче с Динамо

Комментариев: 1
У Владислава Кулача украли 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро.
Вячеслав Кулач
Вячеслав Кулач
vorskla.com.ua

Квартиру нападающего Вячеслава Кулача ограбили в то время, когда он был в Киеве на матче против Динамо, сообщает Полтавщина Спорт.

В ночь с 18 на 19 марта Кулач подал заявление в полицию о том, что у него украли 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро. Кроме того, как сообщает издание, из квартиры также пропали 300 тысяч гривен.

Напомним, Динамо разгромило Ворсклу в матче 24-го тура чемпионата Украины.

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Теги: Ворскла, Динамо, чемпионат Украины по футболу, вне игры
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Комментариев (1)
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fov    19.03.2018, 14:28
Оценка:  +2
fov
Хозяин Ворсклы "забрал" зарплату назад, после такой игры.
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