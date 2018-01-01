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Шовковский и Зозуля обговорили поведение Хачериди

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Легендарный вратарь Динамо раскритиковал Евгения Хачериди.
Александр Шовковский
Александр Шовковский
ФК Динамо Киев

Бывший голкипер Динамо Киев Александр Шовковский обратился к защитнику киевлян Евгению Хачериди.

Ранее тренер "бело-синих" Александр Хацкевич заявил, что Хачериди не захотел играть левого центрального защитника в ответном матче против Лацио. После этих слов тренера, Хачериди опроверг свои слова, заявив, что не понимает, зачем Хацкевич это делает, ведь ради Динамо он готов и на воротах стоять.

Это заявление футболиста не осталось без внимания бывшего вратаря Динамо Александра Шовковского, который и ранее высказывал критику в адрес Хачериди.

"Зачем? Возможно для того, чтобы уберечь своих коллег по тренерскому цеху от ошибки? Когда футболист не понимает разницу между "стоять на воротах" и "играть в воротах", то с ним и говорить- то не о чем", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.

Шовковского поддержал и Роман Зозуля, прокомментировав пост.

Ранее сообщалось, что Александр Хацкевич отстранил Евгения Хачериди от тренировок.

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Теги: Александр Шовковский, Евгений Хачериди, Роман Зозуля, Динамо Киев
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