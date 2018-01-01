Шовковский и Зозуля обговорили поведение Хачериди
Бывший голкипер Динамо Киев Александр Шовковский обратился к защитнику киевлян Евгению Хачериди.
Ранее тренер "бело-синих" Александр Хацкевич заявил, что Хачериди не захотел играть левого центрального защитника в ответном матче против Лацио. После этих слов тренера, Хачериди опроверг свои слова, заявив, что не понимает, зачем Хацкевич это делает, ведь ради Динамо он готов и на воротах стоять.
Это заявление футболиста не осталось без внимания бывшего вратаря Динамо Александра Шовковского, который и ранее высказывал критику в адрес Хачериди.
"Зачем? Возможно для того, чтобы уберечь своих коллег по тренерскому цеху от ошибки? Когда футболист не понимает разницу между "стоять на воротах" и "играть в воротах", то с ним и говорить- то не о чем", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.
Шовковского поддержал и Роман Зозуля, прокомментировав пост.
Ранее сообщалось, что Александр Хацкевич отстранил Евгения Хачериди от тренировок.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил