Under Armour уже в Украине

В 2018 году запланировано открытие еще 10 магазинов на территории Украины.

Under Armour – сверхпопулярный американский бренд, новатор в мире спорта, который создает высокотехнологичную функциональную спортивную одежду и обувь для профессиональных спортсменов.

Сегодня известный американский бренд ассоциируется не только с великолепным нательным бельем, но и успешно развивает свою линейку по производству высокотехнологичной спортивной обуви, одежды и аксессуаров для спорта.

Бренд начал свой путь с создания нательного белья для игроков в Американский Футбол. Отсюда и название бренда – то, что находится под защитой/щитками (англ. Under Armour).

Нательное белье (термобелье, компрессионное белье) Under Armour с его исключительными характеристиками и сейчас является самым желанным и востребованным среди профессиональных спортсменов.



При этом компания считается одной из самых технологичных в мире, постоянно внедряя инновации в области интернета вещей, разрабатывая собственные мобильные фитнес приложения, а также разрабатывает и создает высокотехнологичные материалы для спортивной экипировки.

Платформа Under Armor Connected Fitness™ поддерживает крупнейшее в мире фитнес сообщество благодаря ряду приложений, принадлежащих бренду: UA Record, MapMyFitness, Endomondo и MyFitnessPal. Многие пользователи фитнес приложений, даже не подозревают, что являются ежедневными пользователями продуктов Under Armour.



Как результат, в 2016 году бренд впервые попал в рейтинг самых инновационных компаний мира от Boston Consulting Group, став в одном ряду с Apple, Google, Microsoft и другими высокотехнологичными гигантами.

МИССИЯ БРЕНДА:

Помочь спортсменам достигнуть лучших результатов, вложив в эту задачу всю нашу страсть, создавая совершенный дизайн, постоянно находясь в поиске инноваций.

4 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА БРЕНДА (благодаря которым Under Armour показывает неимоверно стремительный рост):

Создавать выдающуюся продукцию

Творить выдающуюся историю

Формировать выдающуюся команду

Предлагать выдающийся сервис

КАТЕГОРИИ:

HeatGear – экипировка для теплого времени года и температуры воздуха выше 150С. Превосходно отводит влагу и избыток тепла, быстро испаряет влагу с поверхности – предоставляет ощущение прохлады и сухости. Уникальная ткать растягивается во всех направлениях и не сковывает при амплитудных движениях.

ColdGear – экипировка для холодного времени года и температуры воздуха ниже 120С.

Превосходно отводит влагу, быстро испаряет влагу с поверхности – предоставляет ощущение сухости. При этом сохраняет тепло, работая на его отражение внутрь и удержание. Уникальные комбинации тканей и технологичных материалов делают возможным запирание тепла внутри экипировки при том, что имеют малый вес и не утяжеляют.

26 декабря 2017 года – в ТРЦ Sky Mall открылся первый в Украине официальный магазин Under Armour. (Уже 28 декабря открылся второй магазин Under Armour в г. Харьков, ТРЦ Караван).

Это стало возможным благодаря тому, что Группа компаний партнеров MD Fashion стала официальным дистрибьютором бренда в стране.

В торжественной церемонии открытия первого магазина Under Armour принял активное участие боксер Василий Ломаченко – двукратный Олимпийским чемпион, двукратный чемпион мира, а также любитель бренда, остановивший свой выбор именно на Under Armour в качестве тренировочной экипировки.

В отличие от перерезания красной ленточки на открытие, для Under Armour стало традицией перерезать железную цепь, что символизирует смелость, бесстрашие, страсть и силу в преодолении любых препятствий.

Запуск популярного среди спортсменов американского бренда и присутствие любимого атлета вызвал неимоверный ажиотаж – на открытии присутствовали семикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Илья Кваша с супругой, экс-игрок сборной Украины Виталий Мандзюк, украинская гимнастка Виктория Мазур с супругом и многие другие спортсмены.

Открытие этого магазина впервые сделает возможным приобретение высокотехнологичной экипировки и продуктов с уникальным дизайном, что позволит компании реализовать свою высокую миссию – воодушевлять спортсменов всего мира на достижение высших результатов.

В 2018 году запланировано открытие еще 10 магазинов на территории Украины. Больше информации на сайте.