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Шевченко: Информацией по Саудовской Аравии поделился Ребров

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Андрей Шевченко охарактеризовал сборные Японии и Саудовской Аравии, которые в марте сыграют с Украиной.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о сборных, с которыми предстоит встретиться нашей национальной команде.

"Япония и Саудовская Аравия – это две команды, которые попали на чемпионат мира, а туда слабые сборные не попадают. Эти команды обладают хорошими игроками. Просматривали матчи Саудовской Аравии и отметили, что команда пытается контролировать мяч и играть через короткие и средние передачи, пробует прессинговать.

У них Саудовской Аравии сейчас поменялся тренер, который повысил интенсивность в игре. Они неплохо сыграли предыдущие товарищеские матчи, поэтому соперник будет непростой. Общался и с Ребровым, который дал мне определенную информацию", - заявил Шевченко в интервью Про Футбол.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вызвал в сборную шесть легионеров, но Андрей Ярмоленко не поможет сборной в матчах против Саудовской Аравии и Японии.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины, товарищеский матч, футбол
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