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Шевченко довызвал в сборную Украины Петряка

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Игрок донецкого Шахтера заменит полузащитника Боруссии Андрея Шевченко.
Иван Петряк
Иван Петряк
ФК Шахтер

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на сбор национальной команды полузащитника донецкого Шахтера Ивана Петряка, сообщает официальный сайт ФФУ.

В предварительно объявленном списке Петряк заменит Ярмоленко. В связи с курсом реабилитации после повреждения, которое Андрей Ярмоленко получил в матче за дортмундскую Боруссию, футболист на этот раз не сможет прибыть в расположение главной команды.

Ранее сообщалось, что сборная Японии назвала состав на матч с Украиной.

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Теги: Иван Петряк, сборная Украины, Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, футбол
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