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Бернард: Хочу уйти из Шахтера, меня не устраивает уровень чемпионата

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Полузащитник Шахтера сказал, что хочет покинуть донецкий клуб из-за низкого уровня чемпионата Украины.
Бернард
Бернард
ФК Шахтер

Бразильский полузащитник Шахтера Бернард объяснил свое желание уйти из донецкого клуба уровнем чемпионата Украины, который стал существенно ниже за последние годы.

При этом вингер не исключает, что вернется в Бразилию, откуда и переходил в стан "горняков".

"Последние годы в Шахтере были непростыми. Из-за травмы плеча решил отправиться на операцию, ведь тяжело переносил нагрузки. Приходилось играть через боль. Хочу быстро восстановиться, но нужно время. Думаю, мне нужно месяца четыре. Когда закончится контракт с Шахтером, хочу уйти в другой клуб.

Возможно, вернусь в Бразилию. Пока не знаю, где продолжу свою карьеру. В Украине непросто играть, ведь не хватает матчей уровня Лиги чемпионов, а чемпионат не такой сильный, как раньше, и он меня не устраивает", – сказал полузащитник в интервью Профутбол.

Ранее сообщалось, что Шахтер назвал цену на Тайсона.

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Теги: Бернард, Шахтер, УПЛ, футбол
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