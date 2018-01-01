Суркис: Хацкевич сказал Хачериди выходить, а тот за две минуты даже бутсы на надел

Президент Динамо поделился мнением о конфликте Хацкевича и Хачериди.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал ситуацию вокруг защитника Евгения Хачериди.

"Я не был на скамейке. Я прочитал то, что было в прессе и слышал, что сказал мне Хацкевич. Он ему сказал выходить, а тот за полторы-две минуты даже бутсы не надел. Тренерам всегда виднее, они внутри коллектива, я думаю, разберутся.

Хачериди твердо намерен, по-моему, играть в каком-то серьезном зарубежном западном клубе, если его туда возьмут. Просто он должен привести себя в порядок и доиграть достойно.

Он действительно отдал много лет киевскому Динамо, за что я ему очень благодарен. У него были как хорошие, так и плохие игры. У меня для него двери всегда открыты, но он должен соответствовать уровню игры команды", – сказал Суркис в эфире передачи Профутбол.

Ранее сообщалось, что Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с первой командой.

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