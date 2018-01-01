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Суркис: Если Мораес решит перейти в Шахтер, так это его право

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Президент Динамо поделился мнением о возможном уходе бразильского форварда.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможном переходе Жуниора Мораеса в донецкий Шахтер. 

"О том, что Мораес перешел в Шахтер, мне не известно. Я с ним разговаривал, он сказал, что ничего не подписывал. В приоритете у него, если ему не предложат хороший дорогостоящий контракт в Китае или Саудовской Аравии, наше предложение. Считаю, что оно тоже достойное. А если он решит перейти в Шахтер, так это тоже его право. 

Мораес сегодня просто отдыхал. Он будет дальше тренироваться и играть.

Я не тренирую команду. У меня есть свое мнение, которое я навязывать тренерскому штабу не имею права. Перед ними стоят определенные задачи – они должны их выполнять.

Хацкевичу виднее, как поступать в данной ситуации. Но я бы не говорил об этом, потому что мне кажется, что это очередная утка", – сказал Суркис в эфире Профутбол

Ранее сообщалось, что Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с первой командой.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, Жуниор Мораес, УПЛ, футбол
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